Horoskop dzienny – 29 kwietnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Baran – horoskop dzienny, sobota 29.04.2023

W sobotę głowę Barana będzie zaprzątać całe mnóstwo spraw. Jeśli wybiera się w podróż podczas majówki, okaże się nieprzygotowany do drogi. Rzuci się w wir załatwiania wielu spraw na ostatnią chwilę. Z kolei Barany spędzające wolny czas w domu okryją, jak bardzo go zapuściły. Mimo że nie znoszą sprzątać, to tym razem ostro zabiorą się do roboty. Nie mają innego wyjścia!