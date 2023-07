Horoskop dzienny – 29 lipca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Baran – horoskop dzienny, sobota 29.07.2023

Osoby urodzone w znaku Barana potrzebują odpoczynku. To nie podlega kwestii – ostatnio nadmiernie męczyły się fizycznie i psychicznie, ponieważ nie miały okazji odetchnąć, z każdym dniem było gorzej. Choć Barany same nie przyjmują tego do wiadomości, sobotę powinny przeznaczyć na relaks. Tylko tyle i aż tyle! Nie wymyślać sobie nowych zadań, nie forsować się podczas wycieczek. Po prostu odpoczywać.