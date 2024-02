Horoskop dzienny – 29 lutego. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Panna – horoskop dzienny, czwartek 29.02.2024

Panna odkryje w czwartek coś ważnego na swój temat. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach się to odbędzie, ale zdecydowanie wpłynie to na sposób, w jaki postrzega samą siebie. Na szczęście nie będzie to doświadczenie trudne, raczej ciekawe i rozwijające. Nowe odkrycie może wiele zmienić w życiu Panny. Jeśli do tej pory walczyła z jakimiś kompleksami, teraz się od nich wyzwoli.