Horoskop dzienny – 29 maja. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Rak – horoskop dzienny, poniedziałek 29.05.2023

Życie Raka powoli wraca do równowagi. Dotyczy to oczywiście osób, które doświadczyły w niedawnym okresie poważnych problemów. Te Raki, których powyższa uwaga nie dotyczy, nie mają się czego obawiać. Ich życie rodzinne i zawodowe w dalszym ciągu będzie układać się harmonijnie. W poniedziałek grozi im co najwyżej kumulacja zadań, jeśli nie zdążyły doprowadzić czegoś do końca przed weekendem.