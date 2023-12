Horoskop dzienny – 3 grudnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Waga – horoskop dzienny, niedziela 3.12.2013

Niedziela to dzień wolny, a zatem niczym nie warto się dzisiaj przejmować, nie spieszyć się ani nikogo poganiać. Niech życie toczy się w swoim tempie, bo tak będzie dla wszystkich najlepiej. Wadze może się to nie spodobać, ale musi wierzyć, że to wszystko dla jej dobra. Ci, którzy się spieszą (szczególnie na drodze), zbyt często płacą za to najwyższą cenę. Warto wziąć sobie to do serca.