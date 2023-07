Horoskop dzienny – 30 lipca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Skorpion – horoskop dzienny, sobota 29.07.2023

Jedno, co można powiedzieć o niedzieli Skorpiona, to to, że dzisiaj na pewno zje coś dobrego. Urządzi sobie ze znajomymi dzień smakosza, prawdopodobnie próbując czegoś pysznego w kilku kawiarniach i/lub restauracjach. Smaczne jedzenie poprawi mu humor, dzięki czemu znacznie optymistyczniej spojrzy w przyszłość. Nawet zbliżający się poniedziałek wyda się Skorpionowi mniej okropny.