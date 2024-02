Horoskop dzienny – 4 lutego. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Rak – horoskop dzienny, niedziela 4.02.2024

Niedziela przyniesie Rakowi pocieszenie, którego od dawna potrzebował. Wyjaśnią się pewne sprawy tkwiące do tej pory w zawieszeniu. Dzięki temu będzie można zapomnieć o nieporozumieniach i ruszyć dalej… Czasami będzie to oznaczać, że strony tego konfliktu rozejdą się w przeciwnych kierunkach, jednak w ostatecznym rozrachunku wyjdzie to wszystkim na dobre. Gdy nie ma innego wyboru, trzeba się pożegnać.