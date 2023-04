Horoskop dzienny – 7 kwietnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Lew – horoskop dzienny, piątek 7.04.2023

W piątek Lew usłyszy podszept wewnętrznego głosu, który skusi go, żeby odwiedzić kolekturę i wysłać szczęśliwy kupon totolotka lub kupić zdrapkę. Prawdopodobnie nie pożałuje, bo tego dnia szczęście będzie mu dopisywać. Po powrocie do domu skupi się głównie na porządkowaniu spraw przed weekendem. Niektóre osoby czeka podróż na święta do rodziny, więc trzeba się do tego odpowiednio przygotować.