Horoskop dzienny – 8 kwietnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Skorpion – horoskop dzienny, poniedziałek 8.04.2024

Skorpiony w nowym tygodniu postanowią pokazać, na co je stać. Niestety, okaże się, że bardzo się przeliczyły – wcale nie są tak zdolne, jak im się wydawało, co ktoś udowodni im ponad wszelką wątpliwość, szybko i skutecznie otwierając im oczy na pewne sprawy. W konsekwencji przez kolejne dni osoby urodzone w tym znaku będą nieco urażone. Zmotywuje je to jednak do większego wysiłku.