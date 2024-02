Horoskop dzienny – 8 lutego. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Rak – horoskop dzienny, czwartek 8.02.2024

Osoby urodzone w znaku Raka mogą niespodziewanie dla siebie odkryć, że są… zbyt grzeczne i uprzejmie, aby wyszło im to na zdrowie. Dobre wychowanie blokuje je przed upominaniem się o to, co im się słusznie należy. W czwartek Raki zrozumieją, że ludzie bezczelni mają w życiu łatwiej i szybciej osiągają swoje cele. Być może spróbują postępować podobnie, chociaż nie leży to w ich naturze.