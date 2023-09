Horoskop dzienny – 9 września. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Waga – horoskop dzienny, sobota 9.09.2023

W sobotę Waga otrzyma intrygującą propozycję, która napłynie z dość niespodziewanej strony. Będzie się wahać, czy ją przyjąć, bo ma poważne wątpliwości co do osoby, która z nią wystąpiła. Czy Waga jest już gotowa na taki krok? Niestety, na to pytanie musi sobie sama odpowiedzieć. W każdym razie lepiej się nie spieszyć i przed podjęciem tak ważnej decyzji wszystko sobie przemyśleć.