Horoskop miłosny na Andrzejki 2022. Te znaki zodiaku mogą spodziewać się zmian

Horoskop miłosny na Andrzejki - Baran

Choć do tej pory to Barany uchodziły za największych zazdrośników w związkach, tym razem sytuacja się nieco odmieni. Wraz z Andrzejkami to ich drugie połówki odczują - co ważne - niepotrzebną zazdrość, lecz Baranom się to spodoba. Podbudują swojego ego.