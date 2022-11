Horoskop na nów Księżyca w Strzelcu. Te znaki zodiaku czeka szczęście

Waga (23 września - 22 października)

Wagi uwolnią się od przykrych obowiązków. Odzyskają upragnioną wolność i będą mogły w końcu robić to, na co naprawdę mają ochotę. Choć zazwyczaj wahają się przy podejmowaniu każdej decyzji, tym razem będą pewne siebie. To idealny czas na podejmowanie nowych, ekscytujących wyzwań.