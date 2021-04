Hubert Urbański już tak nie wygląda. Co za metamorfoza

Hubert Urbański co jakiś czas eksperymentuje ze swoim wyglądem. Widzowie kojarzą go przede wszystkim z piękną siwizną na włosach, która dodawała gwiazdorowi powagi - zwłaszcza podczas prowadzenia programu "Milionerzy". Dosyć niedawno gwiazdor pokazał się także z wąsami, co spotkało się ze zdecydowaną aprobatą ze strony jego fanów. Podobnie było, gdy Hubert Urbański zaprezentował się w bujnym zaroście.