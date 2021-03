Hubert Urbański ma cztery córki. Nie każdy rodzic zdecydowałby się na to, co on

Dorosłe córki

- Niezmiennie to, że ciągle się śmiała i śmieje nadal. Czego by na siebie nie założyła czy jakiej fryzury by akurat nie miała, zawsze robi to w taki niewymuszony, bezpretensjonalny sposób. Ma w sobie naturalny luz, którego wielu kobietom moim zdaniem brakuje. Ale to chyba kwestia całokształtu — jest mądra, a jednocześnie piękna, silna i zaradna. Kojarzy mi się z samymi najlepszymi rzeczami.