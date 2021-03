Hybryda krok po kroku - wykonaj paznokcie samodzielnie w domu. Efekt utrzyma się kilka tygodni

Hybryda krok po kroku. Co jest potrzebne do wykonania takich paznokci?

1 - pilnik, 2- odtłuszczacz- produkt, który służy do przemywania płytki przed przystąpieniem do aplikacji bazy hybrydowej, 3 - primer– produkt, który ma wpływ na trwałość stylizacji hybrydowej, 4 - kostka do polerowania, 5 - baza hybrydy, 6 - ulubiony kolor hybrydy, 7 - nawierzchniowa hybryda, 8 - lampa UV, 9 - oliwka do skórek.