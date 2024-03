Hyży komentuje oświadczenie księżnej Kate. "Odarta z prawa do prywatności"

Do oświadczenia odniosła się też Anna Kalczyńska. "Przez co musiała przechodzić i z czym nadal mierzy się księżna Kate, wie tylko ona. Tyle pospiesznych hipotez, okrutnych plotek, oczekiwań. Bycie księżną na brytyjskim dworze to wielkie wyzwanie. Przede wszystkim osobiste. Nie jestem pewna, czy media i społeczna presja nie przekracza granicy prywatności rodziny królewskiej, która, jak każda rodzina, przechodzi swoje dramaty" - napisała dziennikarka pod postem na Instagramie.