Ich Troje niczym Maneskin? Michał Wiśniewski widzi podobieństwo

"To jest jeden z niewielu wyjątków, gdzie Eurowizja pomogła zespołowi. Chociaż myślę, że oni sami by się obronili. Ale umówmy się – Eurowizja ma tak szeroką publiczność, że to był wybuch, który my mieliśmy po puszczeniu nas pierwszy raz w 2001 roku przez Ninę Terentiew, która pokazała nas pierwszy raz na żywo i też nastąpił wybuch, mimo że sprzedawaliśmy już platynowe płyty. Maneskin też jest takim zespołem, który nie jest od dzisiaj. A Eurowizja doprowadziła do tego, że zaczęliśmy patrzeć na nich inaczej" - powiedział w rozmowie z Jastrząb Post.