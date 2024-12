Ich związek budził ogromne kontrowersje. Właśnie mieli się rozstać

Ten rok z całą pewnością należał do niej. Sabrina Carpenter wydawała hit za hitem, a niedawno ruszyła też w wielką trasę koncertową. Uhonorowaniem jej pracy są nominacje do nagród Grammy, o których marzy niemal każdy muzyk na świecie. Zdawało się, że układa się jej nie tylko zawodowo, ale również prywatnie. W końcu z chęcią chwaliła się swoim związkiem z aktorem Barrym Keoghanem znanym z filmu "Saltburn". Okazuje się, że ta relacja właśnie przeszła do historii.