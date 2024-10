Ich związek wzbudzał kontrowersje. "Dużo nas to kosztowało bólu"

Uczucie nie pojawiło się od razu, a po latach znajomości. Kiedy jednak Dorota Segda zdała sobie sprawę, że czuje do Radwana coś wyjątkowego, postanowiła zakończyć swoje pierwsze małżeństwo.

Pracowali razem przez lata. Segda zrozumiała, że czuje coś do Radwana dużo później, w trakcie wyjazdu do Japonii. Wcześniej, co sama podkreślała, "nie było mowy o uczuciu".