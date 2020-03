Ida Nowakowska komentuje aferę Chodakowskiej. "Znam historię tylko z jednej strony"

Jurorka show "Dance Dance Dance" przyznała, że pierwsza edycja programu była dla niej niezwykle trudna. Nie spodziewała się takiej fali krytyki i hejtu. Wyznała, że nie była na to gotowa i potrzebowała wsparcia. Dzwoniła wtedy do Ewy Chodakowskiej. Tancerka skomentowała również aferę wokół trenerki.

Ida Nowakowska o aferze z Ewą Chodakowską

Trenerka zaprzecza tym doniesieniom i twierdzi, że sama jest ofiarą manipulacji. Jest to dla niej ciężki czas. Ida Nowakowska, która jest blisko z trenerką, skomentowała tę sytuację. "Widziałam, jak Ewa pracuje. Ile wkłada serca we wszystko to, co robi. Ona nigdy nie przestaje pracować. Wręcz, praca jest dla niej czymś najważniejszym. Bardzo wierzy w to, co robi. Nawet, jeśli chodzi o skład batoników. Ja analizuje takie rzeczy, bo lubię się zdrowo odżywiać i pytałam ją o różne detale. Ona wszystko wie na temat wszystkiego, co reprezentuje. Cały czas odpisuje tym kobietom i wiem, że przyjaźni się z wieloma z nich. To jest jej całe życie. Trudno mi powiedzieć, jak to jest. Jest mi trochę przykro. Ale znam tę całą historię tylko z jednej strony. W 100% wiem, że musi jej teraz być naprawdę bardzo przykro" – powiedziała w rozmowie z "Jastrząb Post".