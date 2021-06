Ida Nowakowska na konferencji You Can Dance. Zobacz jak wyglądała

"You can dance - nowa generacja" to polska wersja formatu "So you think you can dance. The next generation" - reality-show mającego na celu wyłowienie wszechstronnie uzdolnionych tancerzy w wieku od 8 do 13 lat. Program ma podobną formułę do "So you think you can dance" z udziałem osób od 16 do 30 lat, którą w latach 2007-2016 pokazywał TVN (pod nazwą "You can dance. Po prostu tańcz!").