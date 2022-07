Ida Nowakowska odpuszcza urlop. Jaki jest powód?

Ida Nowakowska, prezenterka programu TVP "Pytanie na śniadanie", zapowiada pracowite wakacje, a to ze względu na nagrania do programów, które zostaną wyemitowane jesienią. Już niebawem będziemy mogli zobaczyć ją w "You Can Dance", tym razem w roli jurorki. Uczestników show oceniać będzie u boku Agustina Egurroli oraz Katarzyny Cichopek.