Ida Nowakowska wychowuje synka w wierze. W przyszłości to on podejmie decyzję

"Teraz dopiero jako taka dojrzała kobieta rozumiem, co dała mi wiara, co dali mi rodzicie, wprowadzając mnie w ten świat. Oczywiście, każdy potem dokonuje własnych wyborów, natomiast to rodzicie wprowadzają nas w pewne tradycje i te wspomnienia. To, co stało się moją najważniejszą drogą, jest czymś, co daje mi wiele tak w życiu. To jest nie do zwerbalizowania. (…) Natomiast wiem, że to chciałabym dać mojemu synkowi. A co on potem z tym zrobi, to oczywiście już zależy od niego samego. To jest dla mnie najważniejsze, aczkolwiek bardzo trudne, więc zobaczymy" – powiedziała w rozmowie z reporterką Jastrząb Post.