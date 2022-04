Ida Nowakowska komentuje rozstanie Królikowskiego i Opozdy. Wbiła szpilę aktorowi?

?Ida Nowakowska wspiera samotne matki

- Staram się pomagać organizacjom, które wspierają samotne matki. To jest temat, który jest niezwykle ważny, a wciąż za mało się o tym mówi. Te kobiety, które wychowują dzieci same, są dla mnie superbohaterkami. Tak samo kobiety, które wychowują niepełnosprawne dzieci. I z reguły są to same kobiety, bo mężczyzna je wtedy zostawia. Dla mnie to jest karygodne, ale ta siła kobiety jest niesamowita - Ida Nowakowska podkreśliła w rozmowie z portalem Jastrząb Post.