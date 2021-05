Ida Nowakowska pozuje na spacerze z synkiem. Pokazała, jak karmi go piersią

Ida Nowakowska pokazała zdjęcie ze spaceru z synkiem

Gwiazda Telewizji Polskiej od kilkunastu dni jest szczęśliwą mamą. To był dla niej wyczekiwany moment. Tancerka nie ukrywała, że bardzo chce powiększyć rodzinę. "Termin mam na połowę maja, ale do tej zmiany w życiu przygotowywałam się właściwie od małego dziecka, bo zawsze marzyłam o tym, żeby być mamą. Nie bardzo wiem, skąd się to wzięło. Może dlatego, że bardzo kocham moich rodziców" - powiedziała w rozmowie z magazynem "Viva!".