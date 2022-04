Ida Nowakowska trzy razy zerwała zaręczyny. Mówi o powodach

- Wiele rzeczy zaczęło mnie stresować. Że może tak nie powinno być do końca życia - mówiła w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem w programie "Taka jak Ty". - Zastanawiałam się, czy te zaręczyny nie są za długie. Myśmy byli zaręczeni rok, a to był bardzo zwariowany rok. Potem już tak nie było. Po ślubie stało się łatwiej. Ale to zaręczyny były dla mnie najtrudniejsze – podkreśliła.