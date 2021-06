Ida Nowakowska wybrała imię dla dziecka. Jest międzynarodowo

Szybki powrót do pracy

Do pracy Nowakowska wróciła błyskawicznie, co miało jej za złe wiele mam. Już tydzień po porodzie pojawiła się w studio, by odczytać wyniki polskiego głosowania podczas finału Eurowizji. Trzy tygodnie po porodzie wróciła do pracy w studio "Pytania na śniadanie". Z kolei 30 czerwca świeżo upieczona mama pojawiła się na konferencji odświeżonej edycji "You Can Dance – nowa generacja".