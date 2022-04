Ida Nowakowska zaskoczyła stylizacją. Tak wyglądała podczas finału "The Voice Kids"

Znamy kolejnego zwycięzcę wokalnych zmagań

Programy "The Voice" cieszą się sporą popularnością wśród widzów. Po sukcesie "zwykłej" edycji pojawiły się "The Voice Kids" oraz "The Voice Senior". 23 kwietnia fani poznali zwycięzcę piątej dziecięcej wersji formatu. Został nim podopieczny Cleo Mateusz Krzykała.