Ideał na wiosnę i lato. Kożuchowska pozuje w kwiecistej sukience

"Florals? For spring? Groundbreaking". I choć postać grana przez Meryl Streep w filmie "Diabeł ubiera się u Prady" miała rację, że w kwietnych motywach na wiosnę nie ma nic odkrywczego, to nadal nie jest to powód, by z nich zrezygnować. W końcu prezentują się niezwykle kobieco, uroczo, delikatnie.