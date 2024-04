"Przyłapana" na ulicach Rzymu. Spacerowała w eleganckim stroju

Must have w kobiecej garderobie

Małgorzata Kożuchowska postawiła na elegancki duet czarnej marynarki o lekko oversizowym kroju i śmietankowych palazzo. W taki model spodni warto zainwestować wiosną, gdyż będzie on pasował zarówno do wyjściowej bluzki oraz szpilek, jak i do T-shirtu oraz sneakersów. Wysoki stan wydłuża nogi, a swobodny krój nogawek maskuje ewentualne niedoskonałości. Must have w kobiecej garderobie? Jeansy i spodnie palazzo. Więcej "dołów" nie potrzeba.