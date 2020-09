"Ideologia singli" wg abp. Marka Jędraszewskiego. Dziennikarka pisze o celibacie

Podczas kazania abp Marek Jędraszewski mówił nie tylko o "usuwaniu dzieci" , ale również o tzw. ideologii singli. Metropolita krakowski przestrzegał, że wbrew temu co głoszą "modne ideologie" – czyli tzw. ideologia gender czy właśnie ideologia singli – "człowiek nie żyje i nie umiera dla siebie".

Abp Marek Jędraszewski ostrzega przed singlami?

– Nie żyjemy dla siebie i nie umieramy dla siebie, wbrew lansowanym dzisiaj najprzeróżniejszym ideologiom, począwszy od "ideologii singli", która każe nam żyć właśnie jako te samotne wyspy. Jeżeli akceptuje się jakieś związki z innymi, to na zasadzie przelotności i nietrwałości, bez jakichkolwiek wzajemnych zobowiązań, by móc pewnego pięknego dnia powiedzieć "dziękuję, kończymy, idziemy sobie osobno dalej przez to życie" – mówił abp Jędraszewski.