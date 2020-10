Iga Świątek zaskoczyła swojego trenera. Była jedyna na imprezie

Daria Abramowicz, psycholog Igi Świątek, obchodziła urodziny. Podczas uroczystej kolacji wznoszono toasty za jej zdrowie. Tylko 19-latka nie piła. Jej trener był pod wrażeniem.

" Za nas. Dziękuję wam wszystkim za życzenia urodzinowe i gratulacje. To absolutnie wyjątkowe" – napisała pod wspólnym zdjęciem z Igą Świątek Daria Abramowicz. Poza zwyciężczynią Wielkiego Szlema urodziny Darii świętował m.in. Piotr Sierzputowski, trener Igi. Oczywiście na imprezie nie mogło zabraknąć alkoholu.

Iga Świątek zaimponowała trenerowi

Poza toastami urodzinowymi wzniesiono też toast za zwycięstwo zdolnej tenisistki. Ona sama jednak odmówiła wypicia lampki wysokoprocentowego trunku. Sierzputowski był zaskoczony, a zarazem dumny z podopiecznej. – To, że zrobiła to po takim sukcesie, wywarło na mnie ogromne wrażenie – powiedział w wywiadzie dla agencji Reutersa trener.

28-latek stwierdził, że Świątek postąpiła, jak należy. Zdaje sobie sprawę, że wygrana w Paryżu to nie koniec jej zmagań. Oczywiście, będzie miała teraz krótką przerwę, ale za moment wróci na kort, by przygotować się do zawodów Australian Open. Te odbędą się w styczniu. – Iga jest profesjonalistką. Gdyby profesjonaliści mieli nagle zmieniać swoje zachowanie lub po takim sukcesie reagować w jakiś gwałtowny sposób, nie byłoby to czymś dobrym. Jestem dumny, że teraz potrafi zachować spokój – ocenił Piotr Sierzputowski.

Dodał, że doskonale rozumie, z czym wiąże się wygrana Igi i jak bardzo teraz zmieni się jej życie. Światowy sukces oznacza, że będzie rozpoznawalna, kiedy wcześniej tak naprawdę normalnie żyła i była względnie anonimową mieszkanką stolicy. Dlatego trener bierze pod uwagę, że więcej czasu spędzi za granicą – by nic jej nie rozpraszało. Sierzputowski nie zamierza spoczywać na laurach i dopingować Igę do dalszego rozwoju. Najważniejsze jest to, aby nie obniżała sobie teraz poprzeczki.

– Fakt, że była w stanie to zrobić w jednym turnieju wcale nie oznacza, że teraz będzie robić to codziennie. Na treningach nie będzie z tym problemu. Ale musimy dojść do punktu, w którym taki sposób grania będzie dla niej czymś normalnym – podkreślił szkoleniowiec Igi.

19-letnia Świątek pochodzi ze sportowej rodziny, jej tata był olimpijczykiem. Ona sama poświęciła wszystko dla tenisa, podporządkowując mu całe życie. Jej triumf to efekt niezwykle ciężkiej, wieloletniej pracy i wyrzeczeń.

