Igor i Adam są parą. Rozstali się z żonami, nie mają gdzie mieszkać

Igor ma 44 lata, Adam – 32. Zakochali się w sobie w 2014 r. i rozpoczęli wspólne życie, co wcale nie było łatwe. Każdy z nich miał ułożone sprawy osobiste, a przynajmniej tak się wydawało. Kiedy los ich ze sobą zetknął, postanowili rozwieść się ze swoimi żonami i razem zamieszkać. W rozmowie z "Faktem" pracownicy szpitala Copernicus w Gdańsku wyznają, że są ofiarami homofobii.

Igor i Adam nie mają gdzie mieszkać

Ani jeden, ani drugi nie dostał wsparcia ze strony bliskich, gdy zdecydowali się być razem. – Wpajano mi, że geje to nie ludzie. Wzywano do mnie egzorcystę – wspomina z żalem Adam. W związku małżeńskim był 2 lata, jego ukochany – dwie dekady. Odcięli się od dawnego życia i wyjechali do Gdańska. Obaj pracują w tamtejszym szpitalu Copernicus, w dziale higieny.