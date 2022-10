Ikoniczny zapach Angel świętuje 30 urodziny

7 wcieleń współczesnej kobiecości w kampanii urodzinowej zapachu Angel

Dziś, woda perfumowana Angel świętuje 30 lat odważnej i śmiałej kobiecości w swojej najnowszej kampanii. Poprzez ukazanie nieskończonych możliwości metamorfozy, kampania zaprasza kobiety do poszukiwania własnego "ja" i zachęca do odważnego wyrażania siebie. Dla Muglera zapach jest metamorfozą sztuki. Angel uwydatnia osobowość kobiety, dając jej odwagę oraz zachęca do czerpania przyjemności z tego, co robi. Wizję kobiecości wzmacniają spektakularne kreacje domu mody Mugler, które podczas kampanii są prezentowane aż przez 7 wyjątkowych postaci. Wśród nich znalazły się modelka Irina Shayk, poeta, aktywista i model Kai-Isaiah Jamal, artystka Nina de Lianin, aktorka i modelka Yilan Hua, reprezentantka pokolenia Z - Jazelle, modelka i artystka Raya Martigny oraz modelka Ariish Wol. Efekty współpracy będzie można zobaczyć w Polsce już w listopadzie. Niezwykłe zdjęcia pojawią się w Warszawie na nośnikach OOH, w spotach telewizyjnych oraz w ramach działań digital.