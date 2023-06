Ile kosztuje zastąpienie żony? Kwoty sięgają kilkuset tysięcy

Co w takim razie z zarobkami opiekunki dla dzieci? Ilona Kostecka podała, że średnio niania zarabia 5 tys. zł miesięcznie, co daje 60 tys. rocznie. W zakresie obowiązków domowych żony zajmującej się domem jest także gotowanie. Pisarka sprawdziła, że mediana zarobków kucharek w Polsce wynosi 4,3 tys. zł. Rocznie daje to 51,6 tys. zł.