Ile można jeść jajek tygodniowo? Lekarz przywołuje badania

W wielu domach jajka to podstawa. Można bowiem podać je nie tylko na śniadanie oraz obiad, ale i kolację. Choć od lat wiadomo, że dostarczają organizmowi wielu niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania składników, niektórzy świadomie z nich rezygnowali, sądząc, że nie są tak zdrowe, jak mogłoby się wydawać. Czy rzeczywiście tak jest?

Co ciekawe, specjalistka podkreśliła także, że jajka nie mają aż tak dużego wpływu na poziom cholesterolu, jak jeszcze niedawno mogło się wydawać.

Poszukując w sklepie jajek, można zdziwić się, ile opcji jest dostępnych na rynku. Różnią się one nie tylko ceną, ale również sposobem produkcji. Karol Wyszomirski oraz dr n.med Magdalena Cubała przekonują jednak, by sięgać po produkty z konkretnego źródła.

