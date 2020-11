Ile potrwa nauczanie zdalne? Minister edukacji nie pozostawia złudzeń

Wiele osób liczyło na to, że nauka zdalna nie będzie dotyczyć najmłodszych pociech. Niestety zgodnie z przewidywaniami rządu i wzrostem zachorowań taki tryb okazał się konieczny do walki z pandemią. Pozostało najważniejsze pytanie: do kiedy potrwa nauka zdalna? Minister Czarnek przedstawił bardzo niepokojącą wizję.