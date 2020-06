WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Ile trwa okres – co to jest cykl miesiączkowy, ile trwa i jakie są jego poszczególne fazy? Comiesięczny okres to oznaka prawidłowego funkcjonowania organizmu kobiety, chociaż większość kobiet zdecydowanie nie lubi tych dni w miesiącu. Pojawienie się miesiączki oznacza, że w danym cyklu nie doszło do zapłodnienia. Ile trwa okres i jak często się pojawia? Co może wpłynąć na długość cyklu miesiączkowego? Ile trwa okres? (Getty Images) Ile trwa okres – kiedy pojawia się miesiączka? Pierwsza miesiączka pojawia się zwykle około 12-13 roku życia, jednak czasami występuje wcześniej, a czasami nieco później. Miesiączka występuje przez znaczną część życia kobiety - wyjątkiem jest okres ciąży i karmienia piersią. Fizjologicznie występujący okres może być wstrzymany przez przyjmowanie leków antykoncepcyjnych albo innych środków hormonalnych. Ostatnia miesiączka występuje po okresie menopauzy. Ile trwa okres – co to jest cykl miesiączkowy? Cykl miesiączkowy trwa zazwyczaj około 28 dni, ale jego długość może się wahać. U niektórych kobiet cykl trwa 25 dni, a u innych nawet 35 dni. Długość cyklu jest regulowana przez układ hormonalny, ale mogą mieć na niego wpływ różne czynniki. Wyróżnia się cztery fazy cyklu miesięcznego: 1. Faza krwawienia miesiączkowego: jej pierwszym dniem, a zarazem pierwszym dniem nowego cyklu, jest dzień wystąpienia krwawienia miesięcznego. Jeśli okres się pojawia, oznacza to, że w poprzednim cyklu nie doszło do zapłodnienia, w związku z czym błona śluzowa macicy się złuszcza. Często podczas tej fazy cyklu występuje pogorszenie samopoczucia, wahania nastroju albo rozdrażnienie. 2. Faza pęcherzykowa: jest etapem, na którym błona śluzowa macicy ponownie się pogrubia i przygotowuje na zagnieżdżenie zapłodnionej komórki jajowej. W tej fazie w organizmie dochodzi do zwiększenia wytwarzania estrogenu, który stymuluje wytwarzanie pęcherzyków w jajniku. Czas trwania fazy pęcherzykowej to około 9-11 dni. 3. Faza owulacyjna:to czas największej płodności, co oznacza, że podczas tej fazy najłatwiej o zajście w ciążę. Owulacja, czyli jajeczkowanie występuje zwykle między 10 a 16 dniem cyklu. W tej fazie komórka jajowa jest uwalniana i przemieszcza się z jajnika przez jajowód. Jeśli dojdzie do zapłodnienia, komórka zagnieżdża się w macicy, natomiast jeżeli komórka nie zostanie zapłodniona, obumiera. 4. Faza lutealna (progesteronowa): jest ostatnią fazą cyklu, w której w organizmie produkowana jest duża ilość progesteronu. Często kobiety w tej fazie cyklu skarżą się na pogorszenie samopoczucia, miewają problemy skórne, bóle piersi lub inne objawy, które świadczą o zwiększonym poziomie progesteronu. Hormon ten wpływa na przyspieszenie rozrostu błony śluzowej macicy, która przygotowuje się do przyjęcia zapłodnionej komórki jajowej. Faza lutealna trwa około 10 – 16 dni. Ile trwa okres – co to jest PMS? Większość kobiet, które obserwują swój cykl, może z pewnym przybliżeniem wyznaczyć termin, w którym wystąpi okres. Nadchodzącą miesiączkę można również rozpoznać po zmianie samopoczucia. Jest to tak zwany zespół napięcia przedmiesiączkowego, czyli PMS. W tym czasie często pojawiają się wahania nastroju, zwiększony apetyt oraz pogorszenie samopoczucia.