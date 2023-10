Ile wynoszą emerytury zakonnic? Kwota wielu zdziwi

Jednak ze względu na strukturę patriarchalną w Kościele, siostrom zakonnym nie przypisuje się znaczących ról, które miałyby bezpośredni wpływ na kluczowe sprawy w społeczności wiernych. Dlatego też ich świadczenia emerytalne są znacznie niższe w porównaniu do emerytur księży. Siostry zakonne zwykle otrzymują minimalne emerytury. Aktualnie wynoszą one 1588,44 zł brutto, co przekłada się na 1445,48 zł netto. Jeśli porównamy te kwoty z emeryturami księży, zauważymy znaczące różnice.