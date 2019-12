WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 3 ilona felicjańskailona montanaPaul Montana oprac. Katarzyna Dobrzyńska 10 godzin temu Ilona Felicjańska aresztowana. Fani komentują ostatnie zdjęcie Media obiegła informacja, że polska modelka i pisarka Ilona Felicjańska została zatrzymana wraz z mężem Paulem Montaną. Do aresztowania doszło w ostatnią środę, chwilę przed godziną 23:00. Małżeństwu postawiono zarzut "naruszenia nietykalności cielesnej". Pod ostatnim zdjęciem modelki pojawiły się nowe komentarze. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Ilona Felicjańska trafiła do aresztu (ons) Jak zauważył Pudelek.pl, na oficjalnej stronie internetowej szeryfa hrabstwa Monroe na Florydzie pojawiły się zdjęcia policyjne, na których możemy rozpoznać Ilonę Felicjańską i jej męża. Małżeństwo zostało aresztowane w trakcie urlopu w Stanach Zjednoczonych w ostatnią środę kilkanaście minut przed godziną 23:00. Powodem zatrzymania miało być "naruszenie nietykalności cielesnej — dotknięcie albo uderzenie". Można przypuszczać, że między małżonkami doszło do szarpaniny. Ilona Felicjańska trafiła do aresztu Z informacji opublikowanych przez biuro szeryfa wynika także, że małżeństwo opuści areszt najwcześniej 9 stycznia. Informacja poruszyła internautów. Pod ostatnim zdjęciem celebrytki pojawiło się wiele nowych komentarzy. Niestety, nie wszystkie należą do przyjemnych. "Mieć życiową szansę, potencjał i tak to wszystko zaprzepaścić", "Ilona, trzymam za ciebie kciuki. Zrób porządek ze swoim życiem i z toksycznymi ludźmi, którzy cię otaczają. Życie masz tylko jedno, warto o nie zawalczyć", "Udawany uśmiech" – komentowali internauci. Nie jest to pierwszy konflikt z prawem, w który wdała się Ilona Felicjańska. W 2010 roku pisarka spowodowała wypadek samochodowy. Prowadziła auto pod wypływem alkoholu wskutek czego uderzyła w trzy zaparkowane samochody. Za ten incydent została ukarana rokiem pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Zobacz także: Jak pomalować brwi? Oto najprostszy sposób 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne