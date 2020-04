Ilona nie radzi sobie jako matka. "Macierzyństwo mnie wykańcza"

"Kiedyś miałam życie, potrafiłam się cieszyć, uśmiechać. Teraz patrzę w lustro i widzę wyniszczenie, ziemistą twarz, fatalne włosy, straciłam ich mnóstwo. Macierzyństwo to nie bajka. Uśmiech dzieci nie wynagradza wszystkiego" - zaczęła swój wpis Ilona, użytkowniczka naszego forum WP Kafeteria.

Ilona nie chce być już matką

Dodatkowo autorka wpisu zauważyła, że pojawienie się dziecka na świecie źle wpływa na jej związek. Obecnie kobieta często kłóci się ze swoim partnerem i przez to żyje w ciągłym napięciu.

Ilona przeżywa poważny kryzys, ale nie nazywa go depresją. Prawdopodobnie nie odkryła jeszcze, że potrzebuje pomocy specjalisty. "To straszne, co piszę,ale tak czuję. Nie radzę sobie z tym, że muszę być matką" - dodała.