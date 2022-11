Ilona Wiśniewska: Norwegowie obserwują, co dzieje się na granicy

To prawda, w ostatnich tygodniach byliśmy świadkami kilku aresztowań osób podejrzanych o szpiegostwo. Na granicy norwesko-rosyjskiej aresztowano mężczyznę, który latał nad Norwegią dronami i miał przy sobie trzy paszporty. Kilka dni później w Tromsø, największym mieście północnej Norwegii, na miejscowym uniwersytecie zatrzymano mężczyznę zatrudnionego w grupie naukowców zajmujących się bezpieczeństwem i zagrożeniami hybrydowymi. Dla wielu Norwegów był to szok, bo pewien element wojny wdarł się do ich codziennego życia. Myślę, że tego typu zdarzenia negatywnie wpływają na poczucie bezpieczeństwa obywateli. Jednocześnie są to jednostkowe przypadki i nie oznaczają, że trzeba się bać wszystkich Rosjan.