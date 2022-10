Marina Lobanova: Rosja to chory kraj, który potrzebuje uzdrowienia

Nie ma już miejsca na krytyczne myślenie. To był stopniowy proces, ale obecnie sprawy znacznie się pogorszyły. Państwo jest podejrzliwe wobec intelektualistów. Goebbels powiedział: "Kiedy słyszę słowo »kultura«, chwytam za broń". W Rosji to zjawisko przybiera na sile. Prześladowani są ludzie nauki, którzy nie zgadzają się z oficjalną ideologią. Dotyczy to także nauczycieli. Dyrektorka szkoły w Rostowie znęca się nad moją koleżanką tylko dlatego, że nie wstała na dźwięk hymnu, który rozbrzmiewał w stołówce. Nie przekazuje też pieniędzy na wojnę, do czego są zmuszani nauczyciele i inni pracownicy budżetówki.