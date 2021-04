Ilona z "Rolnika" komentuje rozstanie. Smutne słowa

Ilona i Adrian poznali się w szóstej edycji programu "Rolnik szuka żony". Oboje od razu wpadli sobie w oko. Szybko okazało się, że wspólnie zamieszkali i z powodzeniem połączyli swoje pasje - fotografię i jazdę konną. I choć wydawałoby się, że Ilona i Adrian idealnie do siebie pasują, to okazuje się, że ich relacja nie przetrwała próby czasu. Na profilu Adriana na Instagramie pojawił się wpis mówiący o rozpadzie związku z Iloną.

"Żadnych oświadczeń"

- "Nie chcę składać żadnych oświadczeń, pragnę tylko poinformować, że od dnia 21. 04. 2021 r. przenoszę moją "Wymarzoną Stajnię" do Wałbrzycha. (...) Przepraszam moich wszystkich klientów za tą nagłą zmianę, dziękuję za wspaniałe chwile spędzone wśród koni i proszę o wyrozumiałość w tych ciężkich dla mnie czasach" - napisała Ilona.

Pod postem szybko pojawiło się dużo słów wsparcia. "Cieszę się, że podjęłaś w końcu tą trudną decyzję. Wiem, że nie miałaś tam łatwo. Wracaj do domu, czekamy na Ciebie!" - brzmi jeden z komentarzy. Nie zabrakło również wiadomości od osób, które jeździły z Iloną konno: "Pani Ilono, przykro nam bardzo że Pani wyjeżdża. Dziękuję w imieniu Julii za super naukę jazdy konnej i życzymy dużo szczęścia w życiu. Będziemy tęsknić i trzymamy za Panią kciuki. Powodzenia i mam nadzieję, że kiedyś wybierzemy się do nowej wymarzonej stajni!".

