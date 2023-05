Imiona, które przynoszą szczęście. Krótka lista

Bożena – szczęśliwa wybranka bogów

Imię to ma pochodzenie słowiańskie i oznacza "obdarowaną przez boga" albo po prostu boskie błogosławieństwo. Kobieta nosząca je wyróżnia się niezwykłymi zdolnościami, inteligencją i przywiązaniem do wartości. Jako wybranka bogów ma też w życiu szczęście, a to bardzo ważne. Wszystko, czego się dotknie, zamienia się w złoto. Bożena ma rękę do interesów, więc często osiąga powodzenie materialne, a później prowadzi życie na satysfakcjonującym ją poziomie. Nie pozwala jednak, aby woda sodowa uderzyła jej do głowy. Chętnie dzieli się z innymi i angażuje się w akcje charytatywne.