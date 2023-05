Czy imiona mogą przynosić pecha? Te z listy cieszą się złą sławą

Przekonanie o mistycznej mocy nadawanych imion jest obecne w wielu kulturach i wierzeniach na całym świecie. Według tej koncepcji imię danej osoby posiada wyjątkową moc, która wpływa na jej los, charakter i ogólnie pojęte powodzenie w życiu. Nic zatem dziwnego, że rodzice pragną nadawać dzieciom imiona, które dobrze wróżą, a nie takie, które z góry skazują je na porażkę. Oto kilka imion damskich i męskich cieszących się wyjątkowo złą sławą. Lepiej ich unikać… Tak na wszelki wypadek.

Izabela – piękna, ale nieszczęśliwa

Imię to wywodzi się z języka hebrajskiego, w którym Jezabel oznacza "wywyższona przez Boga". Wiąże się z wdziękiem i inteligencją, elegancją i delikatnością w obyciu. Izabele to również perfekcjonistki, które w życiu dążą do wielkich celów. To imię często nosiły królowe, być może dlatego uważa się je za nieszczęśliwe. Życie monarchiń jest usłane trudami, a w dodatku krótkie – wiele królowych kończy przecież życie w dramatycznych okolicznościach. Krótkie życie i ciężka śmierć w jakiś sposób połączyły się w ludzkiej wyobraźni z tym właśnie imieniem, dlatego raczej się go unika.

Klaudia – niepewna siebie i… nieładna?

Negatywne konotacje Klaudii wynikają z etymologii tego imienia. Pochodzi z języka łacińskiego i stanowi żeńską formę imienia Klaudiusz, które z kolei pochodzi od słowa claudus, czyli "kulawy". Rzymski cesarz Klaudiusz znany był z powodu wielu defektów fizycznych i powszechnie wyśmiewany. Uważa się, że imię Klaudia może sprowadzić na dziewczynkę choroby lub ułomności albo pozbawić ją urody. Imię to dla obu płci wiąże się też z chwiejnością i niepewnością, a zatem może znamionować osoby niezdecydowane oraz skłonne do zbyt niskiej samooceny.

Teresa – nie ma szczęścia w miłości

Imię Teresa ma korzenie łacińskie i wywodzi się od słowa teres oznaczającego "miły, delikatny", więc często jest tłumaczone jako "miła dla ludzi". Teresa to kobieta życzliwa i pełna ciepła. Chętnie angażuje się w działalność charytatywną czy społeczną. Niestety, wszystkie te pozytywne cechy stanowią jej wielką słabość. Dobra wola Teresy bywa nadużywana przez innych. Uważa się również, że Teresy nie mają szczęścia w miłości. Wybierają nieodpowiedniego partnera, często po przejściach lub wykazującego złe cechy, próbując go niejako uratować. A ludzi nie da się zmienić…

Eryk – zły chłopiec o dobrym imieniu

To imię o silnym charakterze i męskiej energii. Ma germańskie pochodzenie i w tłumaczeniu oznacza: "wieczny władca". Osoby noszące to imię opisywane są jako pewne siebie, zdecydowane i odważne. Mają silną osobowość i zdolności przywódcze. Mimo tak wielu dobrych cech, w powszechnej opinii imię to nie cieszy się dobrą sławą. Uważa się, że Eryki mają większą niż przeciętna skłonność do ryzykownych zachowań i złych nawyków. Są też niezwykle uparci. Często podejmują w życiu niewłaściwe decyzje, co może się skończyć prawdziwą spiralą niekończących się kłopotów.

Łukasz – łamie wiele serc

Imię Łukasz ma podobny źródłosłów jak Lucjusz czy Lucjan, czyli wywodzi się od łacińskiego lucius, czyli "urodzony o świcie". Skojarzenie z Lucyferem, upadłym aniołem, również nie będzie pozbawione sensu, ponieważ Łukasze uchodzą powszechnie za mężczyzn o wyjątkowo złym i przewrotnym charakterze. Często mijają się z prawdą, jeśli ma to służyć osiągnięciu określonego celu. Są też podrywaczami i łamaczami kobiecych serc. Kochają gorąco, ale tylko przez krótki czas – dopóki się nie znudzą. W związkach bardzo często zdradzają partnerki i nawet się z tym nie kryją.

Tadeusz – surowy i uduchowiony hipokryta

Jest to imię pochodzenia aramejskiego, które oznacza "dar Boga". Osoby noszące to imię są hojne i życzliwe, skłonne do niesienia pomocy innym. Tadeusz często jest człowiekiem uduchowionym, a religia zajmuje ważne miejsce w jego życiu. Dlatego z wiekiem staje się coraz bardziej konserwatywny i mniej tolerancyjny. Trudno spełnić wymagania, które stawia swoim bliskim… będąc przy okazji hipokrytą, bo zasady, które wymyśla dla innych, jego samego nie dotyczą. Imię to jest uważane za pechowe, bo Tadeusz często staje się więźniem własnych przekonań i nie potrafi spojrzeć poza nie.