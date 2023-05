Imiona, które przynoszą szczęście. Tylko sześć na liście

Czy w drodze na szczyt liczą się tylko zdolności? Oczywiście, że nie! Równie ważny jest talent, odrobina szczęścia oraz… dobre imię, które gwarantuje powodzenie w życiu. Można w to wierzyć lub nie, ale niektóre imiona mają magiczną moc, a osoby nimi obdarzone mają o wiele łatwiej w życiu. Oto krótka lista imion, których właściciele są skazani na sukces. Sprawdź, czy znajdujesz się wśród nich.

Adam – wszędzie i zawsze pierwszy

Imię Adam wywodzi się od hebrajskiego słowa oznaczającego ziemię i można je przetłumaczyć jako "stworzony z ziemi". Według Biblii, nosił je pierwszy człowiek, więc nic dziwnego, że ma szczęśliwe konotacje. Adam to mężczyzna ambitny i pracowity, który odważnie stawia czoła każdemu zadaniu, jakie się przed nim postawi. Ma dużo charyzmy i niczego się nie boi. Pierwszy ustawia się w kolejce po sukces i zazwyczaj go osiąga. Jest również osobą bardzo kreatywną, która szuka nieoczywistych rozwiązań każdego problemu, a dzięki temu wyróżnia się wśród współpracowników.

Piotr – wytrzymały i pewny jak skała

To imię wywodzi się od greckiego słowa "petros", czyli "skała". Nosił je najważniejszy wśród apostołów i pierwszy przywódca kościoła chrześcijańskiego. Imię Piotr jest bardzo popularne i chętnie nadawane na całym świecie. Kojarzy się z siłą, zdecydowaniem i nieustępliwością. Piotr często zajmuje pozycję lidera, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Dąży do celu z uporem i nie przejmuje się przeciwnościami – nosi w sobie wewnętrzne przekonanie, że ze wszystkim sobie poradzi. Ponieważ Piotr nie poddaje się łatwo, w życiu szybko osiąga sukces i powodzenie materialne.

Ryszard – imię godne króla

Ryszard wywodzi się z połączenia dwóch germańskich słów: ryc ("silny, mocny") i hard ("twardy, odważny"), co można przetłumaczyć jako "silny władca". To imię często nosili królowie, np. Ryszard I Lwie Serce, kojarzy się zatem z odwagą i rycerskim duchem. Ryszard to dobre imię dla szefa, znamionuje mężczyznę obdarzonego odwagą i nieustępliwością, który nie boi się stawić czoła trudnościom. Nie podda się, dopóki nie osiągnie zamierzonego celu. Ryszard jest również człowiekiem sprawiedliwym i bardzo praworządny, nigdy nie zbacza z właściwej ścieżki.

Bożena – szczęśliwa wybranka bogów

Imię to ma pochodzenie słowiańskie i oznacza "obdarowaną przez boga" albo po prostu boskie błogosławieństwo. Kobieta nosząca je wyróżnia się niezwykłymi zdolnościami, inteligencją i przywiązaniem do wartości. Jako wybranka bogów ma też w życiu szczęście, a to bardzo ważne. Wszystko, czego się dotknie, zamienia się w złoto. Bożena ma rękę do interesów, więc często osiąga powodzenie materialne, a później prowadzi życie na satysfakcjonującym ją poziomie. Nie pozwala jednak, aby woda sodowa uderzyła jej do głowy. Chętnie dzieli się z innymi i angażuje się w akcje charytatywne.

Natalia – kobieta pełna energii

Etymologia imienia Natalia jest bardzo prosta, wywodzi się od łacińskich słów "dies natalis", co oznacza "dzień urodzin". Tak jak nowo narodzone dziecko, Natalia ma w sobie wiele energii i sił witalnych. Jest to kobieta bardzo żywiołowa i aktywna, a wewnętrzna siła wciąż napędza ją do działania. Kobieta obdarzona tym imieniem bardzo szybko się uczy, błyskawicznie zdobywa nowe umiejętności i potrafi wykorzystać je w praktyce. Natalia wyróżnia się w miejscu pracy, dlatego może liczyć na szybki awans, a także przyzwoite dochody, które pozwalają jej korzystać z życia i dalej się rozwijać.

Zuzanna – uczciwa i pracowita

Imię Zuzanna ma hebrajskie pochodzenie, często tłumaczone jest jako "kwiat" lub "lilia". Symbolizuje piękno (zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne), delikatność i czystość. To bardzo popularne imię, które niesie ze sobą pozytywne konotacje. Zuzanna to kobieta, która zna swoją wartość – jest asertywna, nie przejmuje się plotkami i nie pozwala, aby ktoś podkopał jej samoocenę. Delikatność nie przeszkadza jej dążyć do celu, a przywiązanie do wartości sprawia, że nie kusi jej droga na skróty. Odnosi sukces dzięki pracowitości i uczciwości, a nie tanim sztuczkom.