Co oznacza sen o włosach? Liczą się szczegóły

Czesanie włosów we śnie znamionuje próżność

Jeśli śniący we śnie czesze swoje włosy, może to oznaczać, że w rzeczywistości jest osobą próżną i zbyt skupioną na sobie. Powinien się zastanowić nad sobą i być może popracować nad swoim zbyt egoistycznym nastawieniem. Jeśli włosy we śnie nie dają się uczesać, pozostają splątane i brzydkie, to znak, że śniący czuje się w jakiś sposób przytłoczony. Może utknął w jakiejś splątanej relacji, w której nie czuje się ani dobrze, ani szczęśliwe. Jeśli we śnie czeszemy komuś włosy, oznacza to czułe uczucia wobec tej osoby. Warto przyjrzeć jej się uważnie, być może to bratnia dusza.