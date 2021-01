Influencerka śmieje się z przemocy seksualnej. Nawiązała do filmu "365 dni"

Tiktokerka nagrała wideo, na którym ma związane ręce i jest zakneblowana. Błaga, by ktoś ją uwolnił. Nagle ujrzała przystojnego Massimo z filmu "365 dni". To, co zrobiła później, szokuje. - Promocja kultury gwałtu trwa - skomentował oburzony dziennikarz.

Influencerka wyśmiewa przemoc seksualną. Zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pexels